Ruée sur les vêtements d'hiver à Nîmes

Avec les températures en baisse depuis le début de la semaine dernière, les Gardois se ruent dans les magasins pour s'équiper chaudement.

Fini les tee-shirts, place aux manteaux en laine, aux parkas doublées, aux bonnets tricotés et aux pulls à cols roulés.

Depuis le début de la semaine à Nîmes et ses alentours, les bonnets, gants et écharpes sont de sortie. Avec les températures qui se sont abattues sur notre département, les Gardois se ruent dans les magasins pour s'équiper chaudement.

Isabelle fait le plein d’habits d’hiver Copier

Dans toutes les boutiques de vêtements du centre-ville de Nîmes, les vêtements d'hiver sont en vitrines. Le froid est là et les Nîmois doivent s'équiper en conséquences. Et les clients sont au rendez-vous pour le plus grand bonheur des commerçants.