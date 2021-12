Covid-19 : ruée vers les achats d'autotests en grande surface à Caen, "plus pratiques" pour les clients

Avant de fêter le nouvel an, un test de dépistage au Covid-19 s'impose pour beaucoup de Français. Les contaminations de plus en plus nombreuses font exploser les ventes d'autotests. Depuis mardi 28 décembre ils ne sont plus seulement disponibles en pharmacie mais aussi dans les grandes surfaces.

Dans le Super U de Colombelles près de Caen, entre deux courses pour préparer le réveillon du nouvel an, beaucoup d'autotests ont terminé dans les caddies des caennais. Au micro de l'accueil, l'annonce star de la journée promet "des autotests disponibles devant l'accueil du magasin à 2,50 euros". Impossible de les manquer, à peine entrés les clients tombent sur les présentoirs remplis d'autotests.

Emilie n'hésite pas une seconde avant d'en glisser un dans son sac de course. "C'est plus pratique, ça évite d'aller à la pharmacie. On fait ses courses et on prend tout en même temps", dit-elle avec le sourire. Une sécurité supplémentaire, "on n'est pas à l'abri d'être asymptomatique, c'est pour la sécurité de tout le monde", conclut la normande.

"Une fondue, des toasts et des autotests"

Cet achat est incontournable pour le menu du réveillon de Virginie. "Une fondue, des toasts et des tests", voilà le programme pour son 31 décembre. "Je suis allée à la pharmacie juste avant et ils n'en ont plus. Ils m'ont gentiment dit qu'il y en avait peut être encore ici donc j'en profite en faisant mes courses. C'est très important", explique la jeune femme.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les tests à côté du foie gras et du champagne, Sandrine fait le plein avant de retrouver ses amis, "pour avant et après le réveillon" explique-t-elle. Mais si elle juge la vente en grande surface "plus pratique", elle regrette qu'ils ne soient pas vendus "en boites de plusieurs car à 2,50 euros l'unité, ça monte vite mine de rien." Ces autotests seront disponibles dans les grandes surfaces jusqu’au 31 janvier prochain.