Ruée vers les chèques cadeaux doublés à Brest

L'opération "Doublez la mise !" lancée par l'association des commerçants de Brest et co-financée par Brest Métropole a fait un carton ce mardi. Les quatre boutiques qui mettaient en vente des chèques cadeaux bonifiés ont été prises d'assaut. Les 4.000 chèques sont partis en deux heures et demie.

Achetez pour 20, 40 ou 60 euros et recevez 40, 80 ou 120 euros à dépenser, soit 50% de pouvoir d'achat en plus. La promesse avait de quoi séduire à l'approche des fêtes de fin d'année. Comme prévu, les chèques cadeaux bonifiés mis en vente ce mardi par les Vitrines de Brest ont suscité un fort engouement des Brestois.

Une queue de 50 mètres

"Je suis arrivée à 8h et demie pour une ouverture à 10h et il y avait déjà des clients" raconte Françoise Le Gall, la présidente de l'association, qui tient la boutique Lumina, rue Jean-Jaurès. "Au milieu de la matinée, la file d'attente a atteint une cinquantaine de mètres et à 12h30 tout était parti." Même succès dans les trois autres magasins chargés de la distribution : il n'y avait plus aucun chèque dès la mi-journée.

"On a vu des clients très variés : des étudiants, des jeunes couples, des femmes avec des poussettes, quelques retraités... Quasiment tout le monde achetait trois chèques (60 euros, soit le maximum autorisé)."

Les Vitrines de Brest et Brest Métropole ont chacun investi 20.000 euros dans cette opération censée redynamiser le commerce de centre-ville. Les bons d'achat sont à dépenser jusqu'au 15 décembre dans quelque 200 boutiques de Brest.