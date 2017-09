Plus d'essence dans certaines stations-service du Poitou ?

Les routiers de la CGT et de FO sont en grève reconductible dès ce lundi contre la réforme du Code du travail. Ils menacent de bloquer des dépôts de carburant. Mais attention à ne pas céder à la panique : certains Poitevins se ruaient aux stations essence ce dimanche soir.

Allons-nous manquer d'essence ? Avec les actions prévues par la CGT et FO, certains se posent la question comme Françoise : " je dois dire que je crains une pénurie. Ça m'ennuierait, je ne travaille plus mais pour me déplacer, ça serait ennuyeux."

Les habitants de Buxerolles ne veulent pas céder à la panique. Intermarché est en rupture de gazole depuis dimanche soir, le Super U lui restreint le plein à 30 euros maximum. Aude "fait comme d'habitude. Mais je vais en mettre un peu plus pour m'assurer que je tienne plusieurs semaines." Damien lui estime que chacun doit évaluer ses besoins : "Si les personnes qui n'en ont pas besoin comme les personnes âgées ne se bousculent pas aux stations, il y en aura assez pour tout le monde."

Buxerolles ne serait pas la seule commune touchée, à Niort, le sans-plomb 95 commencerait à manquer au Leclerc. Et l'application susceptible de fournir les informations en temps réels semble dépassée.

Capture d'écran du site penurie.mon-essence.fr © Radio France - Capture d'écran

Mais la pénurie, ça ne devrait pas être pour tout de suite. La France dispose de réserves stratégiques dans lesquelles elle pourra puiser.