Rugby à 13 : Avignon veut retrouver du plaisir à Carcassonne

En rugby à 13, Avignon se déplace à Carcassonne samedi. Le Sporting Olympique Avignon est 10ème et dernier du championnat. Les Bisons affrontent Carcassonne, 2°. L'entraineur du SO Avignon ne croit pas vraiment en une une victoire à Carcassonne. Renaud Guigue espère que son équipe retrouvera avant tout le plaisir du jeu.

S'il y a une passe à faire, qu'ils la fassent, qu'ils retrouvent du plaisir !" Renaud Guigue, entraîneur du SOA

L'entraineur du SO Avignon s'attend à un match difficile à Carcassonne. Renaud Guigue ne perd pourtant pas de vue une éventuelle qualification pour les phases finales car l'an dernier le SO Avignon était champion de France : "il faut courber l'échine car l'an dernier on était très bon en phases finales. La qualification est encore envisageable mais c'est une saison entre parenthèses."

Renaud Guigue demande aux joueurs du SOA de "retrouver du plaisir à jouer ensemble. C'est la première chose à aller chercher à Carcassonne. J'en ai marre de voir les joueurs tête baissée dans les vestiaires. S'il y a une passe à faire, qu'ils la fassent ! S'il y a un coup de pied à tenter, qu'ils le tentent!"

Carcassonne - SO Avignon. Match à 18h30.