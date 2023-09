Rugby : ancien sélectionneur du XV de France, Marc Lièvremont rencontre les jeunes du club de l'Est tourangeau

Ancien joueur du XV de France, Marc Lièvremont en a aussi été le sélectionneur, de 2007 à 2011. Il est maintenant consultant rugby sur Canal+. Même si les joueurs qu'il observe ce 6 septembre sont nés bien après la fin de sa carrière internationale, ces enfants de quatre à 10 ans savent tout de même qu'ils ont affaire à un grand monsieur du rugby : "il a été joueur de l'équipe de France, puis entraîneur" affirme sans hésiter Augustin, 7 ans. "Il commente aussi le Top 14" ajoute Noah, huit ans.

Invité par le club affaires d'Amboise à s'exprimer devant des chefs d'entreprises, mardi soir, Marc Lièvremont ne voulait pas quitter la Touraine sans passer par le stade de Lussault-sur-Loire, un stade qui porte son nom depuis 2011 : "Marc Lièvremont est aussi parrain des villages d'enfants et près d'Amboise, il y a deux villages d'enfants dont le club est partenaire. On accueille très, très régulièrement des enfants du village d'enfants. Donc c'est vraiment une histoire de cœur" explique le président de l'Ovale de Loire, un club qui compte 250 licenciés qui habitent principalement Lussault-sur-Loire, Amboise, Montlouis-sur-Loire ou Bléré. "Comme le rugby, c'est une histoire de copains, une histoire d'hommes" souligne Cyril Lebourlès.

Marc Lièvremont était déjà venu au stade de Lussault-sur-Loire lors de son inauguration, en 2011 © Radio France - ©Boris Compain

Des valeurs que Marc Lièvremont rappelle à chaque fois qu'il rencontre des débutants : "le rugby est un sport de combat, certes, mais dans lequel on doit faire preuve de solidarité, d'entraide. Le respect, bien sûr, que ce soit le respect des règles, de l'éducateur, de l'adversaire et de l'arbitre" précise l'ancien joueur et sélectionneur des bleus. "J'ai encore une immense reconnaissance pour tous ces éducateurs, ces bénévoles que j'ai croisé quand j'étais gamin. Ça me fait plaisir, aussi, ce rappel à mes origines".

"le rugby est un sport de combat, certes, mais dans lequel on doit faire preuve de solidarité, d'entraide" - Marc Lièvremont

Le club de l'Est tourangeau compte plus d'une centaine de licenciés âgés de moins de 14 ans. © Radio France - @Boris Compain

Parmi les joueurs les plus enthousiastes, Augustin sept ans, dont quatre ans de rugby : "le foot, c'est un peu nul parce que tu n'as pas les mêmes ballons et tu ne peux pas le prendre à la main. Sauf que là, tu peux tirer au pied, tu peux le prendre à la main pour aller faire des passes, pour aller marquer des essais. J'aime bien ça parce qu'on peut jeter par terre".

"Peut-être qu'on n'a jamais eu une équipe de France aussi compétitive"

A deux jours du début du mondial de rugby en France, Marc Lièvremont croit aux chances des bleus : "On espère le meilleur parce que cette équipe nous enthousiasme depuis quelques années. C'est toujours difficile de comparer les générations. Entre les débuts du rugby et la première Coupe du monde en 87, il y a eu forcément des joueurs extraordinaires, mais peut-être qu'on n'a jamais eu une équipe de France aussi compétitive" considère l'homme qui a disputé une finale de coupe du monde avec la France en 2011, un match perdu d'un seul petit point par les bleus..

"Fabien Galthié et Raphaël Ibanez, c'est un staff vraiment extrêmement compétent. Je crois que n'importe quel entraîneur aurait aimé pouvoir bénéficier de joueurs aussi talentueux, aussi sympas, aussi intelligents, charismatiques qu'Antoine Dupont, que Julien Marchand et j'en passe parce qu'il y a vraiment beaucoup de talent dans cette équipe" souligne Marc Lièvremont, qui se garde bien de crier victoire trop vite, malgré tous les atouts qu'il vient d'énumérer. "Evidemment, une Coupe du monde, c'est long. Il y a d'autres équipes, les Irlandais, l'Afrique du Sud et la Nouvelle-Zélande certainement, mais en tout cas l'équipe de France coche toutes les cases et donc forcément, il y a beaucoup d'attente".