Rugby : Belvès Auch, question de fraîcheur

Belvès, France

Si près du bonheur. Si près, mais encore deux matchs à jouer. Le premier est pour ce dimanche après midi face au RC Auch. Cette demi finale du championnat de France de Fédérale trois s'annonce indécise. Les deux équipes sont fatiguées après une saison longue et éprouvante. Les fraîcheurs physique et mentale seront primordiales. On l'a vu dimanche dernier où les décisions se sont faites dans les dernières minutes.

Belvès est à une marche de la finale de Fédérale trois - Christian Lacombe

Suivez la rencontre en fil rouge avec Christophe Tastet ce dimanche dès 15h