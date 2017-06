PHOTOS - Découvrez les 12 nouvelles recrues du Valence Romans Drôme Rugby

Le Valence Romans Drôme Rugby a bouclé son recrutement pour la saison prochaine. Douze nouveaux joueurs viennent renforcer les rangs du club drômois, dont Jean-François Coux qui compte plus de 250 matches en Top 14 et deux sélections avec le XV de France.

Vous pouvez désormais découvrir les douze nouvelles recrues du Valence Romans Drôme Rugby. Il a bouclé son recrutement pour la saison prochaine. Douze nouveaux joueurs viennent donc renforcer les rangs du club de rugby drômois , dont quatre rugbymen de Bourgoin-Jallieu. Le plus connu d'entre eux est Jean-François Coux , trois-quarts aile de 36 ans qui compte plus de 250 matches en Top 14 et en PRO D2, également deux sélections avec le XV de France.

Un autre international arrive au VRDR, l'ailier tongien Fetu'u Vainikolo qui vient d'Oyonnax. Le VRDR a également recruté l'un des meilleurs buteurs de Fédérale 1 , Alexandre Vaffier , auteur de 276 points au cours des deux dernières saisons avec le club de Rodez. Valence-Romans jouera dans la poule élite de Fédérale 1. Elle comptera onze clubs puisque Tarbes a été repêché par la fédération.

Romain Brison

Avant

Pilier droit

29 ans

120 kg

1,82 m

Vient de Tarbes

75 matchs joués en PROD2 avec Auch, Béziers, ...

Romain Brison - © VDVR

Giorgi Sharashidze

Avant

Pilier droit

24 ans

118 kg

1,83 m

Vient d'Aurillac

Ancien international -20 ans Géorgien formé à l’ASM

Giorgi Sharashidze - © VDVR

Léandre Cotte

Avant

2e ligne

28 ans

115 kg

1,96 m

Vient de Bourgoin-Jallieu

Plus de 100 matchs avec Bourgoin et ancien capitaine de l’équipe

Léandre Cotte - © VDVR

Vincent Barrière

Avant

3e ligne

29 ans

105 kg

1,90 m

Vient de Bourgoin-Jallieu

Plus de 100 matchs joués en Pro D2 avec Bourgoin, Carcassonne, ...

Vincent Barrière - © VDVR

Hocine Arabat

Avant

3e ligne

26 ans

115 kg

1,88 m

Vient de Bobigny

International marocain formé au Racing 92

Hocine Arabat - © VDVR

Jean-Blaise Lespinasse

Avant

3e ligne

24 ans

112 kg

1,94 m

Vient de Bayonne

Ancien international -20 ans français

Jean-Blaise Lespinasse - © VDVR

Nicolas Faure

Arrière

Demi de mêlée

22 ans

75 kg

1,74 m

Vient de Bourgoin-Jallieu

56 matchs joués en Pro D2 avec Bourgoin

Ancien joueur romanais

Nicolas Faure - © VDVR

Lucas Chouvet

Arrière

Demi d'ouverture

22 ans

81 kg

1,78 m

Vient d'Oyonnax

Ancien international -20 ans français

Ancien joueur romanais

Lucas Chouvet - © VDVR

Jean-François Coux

Arrière

Centre

37 ans

95 kg

1,80 m

Vient de Bourgoin-Jallieu

Plus de 250 matchs joués en Top 14 et Pro D2

Sélections en équipe de France

Jean-François Coux - © VDVR

Charles Reynaert

Arrière

Ailier

22 ans

82 kg

1,78 m

Vient du Racing 92

International Belge (à XV et à VII)

Formé au Racing 92

Charles Reynaert - © VDVR

Fetu'u Vainikolo

Arrière

Ailier

32 ans

105 kg

1,82 m

Vient d'Oyonnax

28 sélections en équipe nationale du Tonga

17 essais marqués lors de ces sélections

Fetu'u Vainikolo - © VDVR

Alexandre Vaffier

Arrière

Arrière

24 ans

85 kg

1,78 m

Vient de Rodez

276 points marqués en deux saisons avec Rodez

Alexandre Vaffier - © VDVR

