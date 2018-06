Trélissac, France

Qui de Lavaur ou de Trélissac remportera le Trophée Jean-Prat ? Plus que quelques heures avant l'heure de vérité pour les rugbymans de Trélissac. A 16h30 ce samedi 23 juin, ils disputeront la finale du championnat de France de Fédérale 1.

Le match aura lieu sur la pelouse du stade Jacques Fourou à Auch. Un match historique pour le club car en 57 ans d’existence il n'a jamais disputé de finale nationale.

"on peut aller chercher le trophée" Jonathan Laporte

"Si on joue notre rugby, qu'on est disciplinés et qu'on arrive à transformer la pression que l'on a en pression positive, on peut aller chercher le trophée" explique Jonathan Laporte, le capitaine de l'équipe, plus déterminé que jamais.

"Les joueurs ont la victoire entre les mains" Sylvain André

De son côté, le co-entraîneur de l'équipe, Sylvain André, est déjà très fier de son équipe. "Les joueurs ont bien travaillé toute la saison et ils ont la victoire entre les mains. On a déjà fait beaucoup mais on peut faire de ce match un match historique"

Les supporters mobilisés derrières les joueurs

Tous les joueurs sont également très émus par le soutien que de nombreux supporters leur apportent sur les réseaux sociaux.

Certains d'entre eux iront encourager les Périgourdins directement à Auch. Trois bus partiront de Trélissac ce samedi matin à 8h de la place de la république.

Une retransmission en direct sur écran géant sera organisée par la ville de Trélissac au foyer socioculturel.

Vous pourrez aussi suivre le match en direct et en intégralité ce samedi sur France Bleu Périgord à partir de 16h30 grâce aux commentaires de Christian Lacombe.