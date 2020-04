Rugby Fédéral : des changements importants à la tête du club de Trélissac

Pierre Laurent (en rouge sur la photo) ne sera plus président dans quelques semaines. Sylvain André, co entraîneur, ne repartira pas pour une saison de plus. Le SAT assure vouloir évoluer en Fédérale 1 la saison prochaine.

Pierre Laurent, l'emblématique président du Sport Athlétique Trélissacois, devrait passer la main au mois de juin. Cependant, il restera dans le secteur sportif du club. Pierre Laurent, c'est douze ans de présidence. Un club qu'il a fait monter des séries régionales jusqu'au plus haut niveau amateur.

Deux chefs d'entreprises à la tête du club

Pierre Laurent devrait être remplacé par deux chefs d'entreprise, Jean Jacques Trapy et Philippe Gérard, tous les deux basés en Dordogne.

Sylvain André arrête pour des raisons heureuses

Après six ans passés au club, trois comme joueur et trois comme entraîneur, Sylvain André a décider de mettre sa carrière de coach en sommeil et cela pour la bonne cause. Son épouse attend un heureux évenement

Sylvain André coach de Trélissac arrête, pour être au plus près d'un heureux événement Copier

Le tandem Davanier - Queille aux manettes

Autre départ, celui de Mathieu Thouron, co-entraîneur avec Sylvain André. Il a donné son accord au club de Bergerac. Ces deux hommes seront remplacés par Dominique Davanier ancien Conseiller Technique Régional, déjà passé par le club, et Mathieu Queille un ancien joueur contraint d’arrêter sa carrière il y a quelques saisons pour des problèmes aux cervicales.

" L'emprunt ? Pas impossible" répond Pierre Laurent

Le club de rugby de Trélissac a fait part de son envie de jouer en Fédérale une la saison prochaine. Il en a parfaitement le droit sur le plan sportif. Sur le plan financier les choses ne sont pas simples. Personne ne le conteste au SAT. Le budget devrait passer de 700.000 à 500.000 euros la saison prochaine. Le club pourrait même avoir recours à l'emprunt pour boucler un exercice 2020 compliqué.