Rugby Fédérale deux : Bergerac s'impose à Belvès avec le bonus

Bergerac a remporté le derby de fédérale deux ce dimanche sur la pelouse de Sem Gallet. Belvès a été combatif mais cela n'a pas suffit face à une formation bergeracoise bien organisée. L'usb a marqué quatre essais par Marius Deguilhem ( deux fois) Benoit Casagrande et Gaëtan Soto. Bergerac au jeu plus fluide et à la profondeur de banc supérieure n'a pas raté son match.

Belvès a mis tous les ingrédients dont il dispose. Quelques temps forts auraient pu changer la face du match. Les sangliers ont marqué un essai dès le début de la rencontre par Dorian Gibily ( 15')

USB Sarlat dimanche prochain

Bergerac est invaincu dans cette poule et reçoit Sarlat dimanche prochain. Un choc ! Sarlat vainqueur de Causse Vézère 39-32 est lui aussi invaincu

Réactions

Olivier Laurent entraineur de Belvès Copier