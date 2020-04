Didier Casadei entraînera les rugbymen de Périgueux pour la prochaine saison en Fédérale-1

Le contrat n'est pas signé, mais pour le président du CAP Francis Roux et pour l'ancien pilier international lui-même "c'est fait" : Didier Casadei sera l'entraîneur du Club athlétique Périgueux Dordogne, fraîchement promu en Fédérale-1. L'ancien entraîneur de Brive a donné son accord pour la saison 2020/2021, et il assure qu'il n'est pas question pour lui de partir en cours de saison, même s'il est sollicité par un club de Top-14 ou de Pro-D2 "j'avais des possibilités avec le Racing ou à avec Montauban, et comme je n'ai pas eu de réponse rapide j'ai choisi Périgueux, et maintenant que j'ai fait ce choix, quoi qu'il se passe je reste à Périgueux cette saison."

Didier Casadei s'engage pour une saison avec le CAP

Après dix années comme entraîneur à Brive, Didier Casadei avait été remercié par les dirigeants briviste à l'été 2019. Il était donc sans club quand le président du CA-Périgueux Francis Roux l'a contacté en décembre, par l'intermédiaire d'amis communs Louis Neisen et Thierry Thébault. Il vient de donner son accord pour une saison comme responsable sportif et entraîneur en chef. Didier Casadei a été champion d’Europe avec Brive en 1997, à l'époque où il était pilier. En tant qu'entraîneur, il a connu deux descentes en Pro-D2 et deux montées en Top 14. Il a brièvement entraîné le club amateur du Bugue en 2009. Le CA-Périgueux vient d'être promu en Fédérale-1, au titre de meilleur deuxième des poules de Fédérale 2.