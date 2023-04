Rugby, football, opéra : quelles modalités pour suivre la triple retransmission ce samedi au Capitole

La Place du Capitole à Toulouse sera bien animée ce samedi 29 avril. Deux rencontres sportives d'envergure et qui promettent du spectacle seront à vivre en direct de la Place du Capitole à Toulouse ce samedi. Un dispositif de sécurité et des mesures d'interdiction de stationnement et de circulation dans les voies environnantes sont mis en place. La circulation des véhicules motorisés (voitures, scooters, motos...) et des vélos et trottinettes sera interdite dans plusieurs rues. Un barriérage sera mis en place du samedi 29 avril à 11h30 au dimanche 30 avril à 2h du matin. Puis de 12h à 21h30 le dimanche 30 avril.

Pour célébrer la qualification du TFC en finale de la Coupe de France et lui afficher son soutien, la ville de Toulouse a décidé de diffuser en direct le match depuis un écran géant installé pour l'occasion place du Capitole. La façade du Capitole sera également éclairée en violet, les couleurs du club, dès vendredi 28 et samedi 29 avril.

Le Stade Toulousain est quant à lui en demi-finale de la Champions Cup face au Leinster, un match à l'Aviva Stadium de Dublin, coup d'envoi à partir de 16h.

Horaires de diffusion place du Capitole :

À 16h, la demi-finale de Champions Cup de rugby à XV opposant le Stade Toulousain au Leinster, en direct de Dublin

opposant le Stade Toulousain au Leinster, en direct de Dublin À 18h, l'opéra La Traviata , sous la direction de Michele Spotti, en direct de la scène du Théâtre du Capitole

, sous la direction de Michele Spotti, en direct de la scène du Théâtre du Capitole À 21h, la finale de la Coupe de France de football opposant le TFC au FC Nantes, en direct depuis le Stade de France.

Les bars et restaurants de la place seront dans l'obligation de rentrer leurs terrasses. La station de métro Capitole (ligne A) sera fermée samedi 29 avril à partir de 13h pendant quelques heures et selon l'affluence. Le parking Indigo du Capitole sera fermé samedi 29 avril à partir de 11h et jusqu’au dimanche 30 avril à 2h .

Les stations Vélôtoulouse suivantes seront indisponibles samedi 29 avril à partir de 9h30 et jusqu’au lundi 1er mai :

station n°1 (rue du Poids de l’Huile)

station n°2 (rue Lafayette)

station n°10 (rue des Lois)

Dans le cadre du plan Vigipirate, l'accès à la place du Capitole fera l'objet de point de filtrage et de palpations au corps. Ils seront situés sur les points d'accès à la place du Capitole, dans les rues Saint-Rome, Gambetta, Romiguières, des Lois, du Taur et Lafayette. En conséquence, plusieurs objets seront interdits. La liste est à retrouver ici.