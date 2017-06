Rugby : Germinal Peiro plaide une nouvelle fois pour un rapprochement entre le CA Périgueux et Trélissac

Le président du conseil départemental de la Dordogne Germinal Peiro, invité ce lundi matin de France Bleu Périgord, a salué le titre de champion de France fédérale 3 remporté par le CAP. Il a une nouvelle fois plaidé pour la fusion entre les équipes de Trélissac et de Périgueux.

Germinal Peiro, président du conseil départemental de la Dordogne était l'invité de France Bleu Périgord ce lundi matin à 7h50. Il est revenu sur la victoire du Club Athlètique Périgueux en finale du championnat de France de rugby fédérale 3. Le président du département a tenu à féliciter les Périgourdins et leur présidente Colette Moreau " ce titre vient récompenser leurs efforts après le refus de la fédération de les faire monter en fédérale 2".

" C'est triste de voir un club de la renommée du CAP être condamné à jouer en fédérale 3"

Mais l'élu périgourdin s'est dit également " triste de voir un club de la renommée du CAP être condamné à jouer en fédérale 3, ça nous interroge aussi a-t-il ajouté sur le rapprochement avec Trélissac ( club qui évolue en fédérale 1)". Germinal Peiro réaffirme sa volonté de voir une fusion s'opérer " moi je me suis prononcé déjà depuis deux ou trois ans en disant que l'agglomération de Périgueux mérite un très bon club de rugby et je ne pense pas que cela puisse se faire en gardant des clubs qui se touchent en étant séparés. J'espère qu'un jour les bonnes volontés vont s'unir".

Les élus favorables au rapprochement

Le président du conseil départemental estime qu'il existe un consensus, au moins du côté des élus, " tous les élus, le maire de Périgueux, le président du Grand Périgueux et moi-même, on est tous d'accord pour les aider dans ce sens". Mais Germinal Peiro sait aussi que les résistances sont fortes " la vie d'un club, il faut comprendre que ça repose sur des bénévoles, des gens qui s'engagent, il y a beaucoup d'affectif". Mais le patron du département en est certain " si l'on veut avoir un club dans l'agglomération de Périgueux qui soit à un bon niveau, je crois que le rapprochement est inévitable".

Le retour de Francis Roux à la tête du CAP

Reste maintenant à savoir si les dirigeants du SAT et du CAP entendront le message. Le CAP qui tient son assemblée générale ce lundi soir , va élire un nouveau président, Francis Roux. Un nouveau président qui n'en est pas tout à fait un puisqu'il a été président du CA Périgueux jusqu'en 2010. Francis Roux qui dit se donner trois ans pour que Périgueux remonte en fédérale 1, sans qu'il soit question pour l'instant d'une fusion avec Trélissac.