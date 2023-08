Rugby : Hugo Reus de retour en Dordogne après son sacre au mondial

Sur la terrasse au carrelage écru de ses parents, au milieu des arbres du jardin, le jeune demi d’ouverture de 19 ans savoure son retour sur ses terres avant la reprise de la saison : « revenir avec ma famille dans mon village, ça fait du bien pour recharger les batteries ».

"C'est important de garder ce lien"

Tee-shirt noir sur les épaules et médaille autour du cou, le jeune homme à la mine souriante qui joue avec le Stade Rochelais en TOP 14 garde une attache toute particulière à la Dordogne : « C’est un endroit important pour moi, je suis né à Périgueux, donc je me considère comme Périgourdin. C’est très important de garder ce lien avec mon village de Lisle où j’ai passé beaucoup de vacances ». Hugo Reus se souvient notamment de son passage au CAP quand il avait neuf ans : « un rugby sans prise de tête, avec le plaisir et les copains », évoque le joueur qui a depuis bien grandi.

Hugo et son père Olivier © Radio France - Antoine Gallenne

"Tout le village était en fête"

Celui qui a décroché le titre de « meilleur réalisateur » de la Coupe du Monde avec 60 points inscrits avec les Bleuets est la fierté du coin. La finale suivie sur un écran géant par les habitants de Lisle a été vécue comme un moment « inoubliable » pour Olivier Reus, son père et premier entraîneur : « On sent bien que le village est fier d’Hugo. Cette journée de finale a été très longue, très intense pour les nerfs, mais après la victoire, ça a été quelque chose de magique. Tout le village était en fête ! ».

Une soirée nationale du 14 juillet qui s’est d’ailleurs plutôt transformée en célébration du prodige local et où beaucoup de Lislois se sont remémoré les séances d’entraînement du jeune homme : « Beaucoup me disaient qu’ils me voyaient entraîner Hugo sur la route ou sur le stade, ça fait remonter des souvenirs ! », s’exclame son père dont on devine une fierté certaine à l’égard de son fils. Une chose est sûre : Hugo Reus n’a pas oublié d’où il vient.

Le premier match du Stade Rochelais en TOP 14 est prévu le 19 août avec Montpellier.