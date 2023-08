Rugby : l'effet coupe du monde se fait déjà sentir en Sarthe

" J'ai reçu une quinzaine de coups de fil pour les inscriptions pendant l'été, alors que d'habitude, c'est très calme". Rémy Parisseaux, le président du Rugby club du Mans , s'attend passer la barre des 300 licenciés cette année (contre 260 actuellement). " Surtout pour les jeunes les 6-8 ans pour l'école de rugby et même des parents qui veulent s'y mettent".

De nouveaux sponsors frappent aussi à la porte du plus gros club du département. " J'ai une célèbre enseigne de fast food qui m'a demandé quelques anciens maillots et des ballons pour décorer son restaurant à l'occasion de la coupe du monde. Il a tout de suite adhéré à l'esprit et aux valeurs du club et a décidé de parrainer l'école de rugby à la rentrée alors qu'il ne faisait pas du tout partie du monde du rugby".

Rémi Parisseaux, le président du Rugby Club du Mans a reçu plus de demande d'inscription que d'habitude alors que la coupe du monde n'a pas encore débuté © Radio France - yann lastennet

Ecran géant, fan zone et buvette à la Ferté Bernard

A La Ferté Bernard, la mairie et le club ont mis les petits plats dans les grands. Un écran géant sera monté devant la salle Athéna. Tous les matchs de l'équipe de France seront diffusés en direct. Il y a aura une fan zone, des buvettes. De quoi remplir un peu les caisses du VSF reconnait le président Olivier Féret.

"Même si les joueurs paient une partie de leur licence, nous avons des coûts de fonctionnement largement supérieurs, notamment à cause des déplacements. Alors oui, c'est un moyen de générer un peu de trésorerie avec la recette de la buvette par exemple".

Evidemment, la coupe du monde en France, c'est surtout un bon moyen de gagner des licenciés. Les effectifs du VSF rugby de la Ferté ont chuté de 30 % avec le covid. Mais Olivier Féret cherche aussi des bénévoles. " Nous avons besoin de dirigeants, d'entraîneurs et de futurs éducateurs pour pérenniser notre activité". Cette coupe du monde organisée en France va servir de coup de projecteur pour les clubs de rugby sarthois qui restent encore dans l'ombre du foot ou du basket par exemple.

"On peut devenir une terre de rugby" estime Rémi Parisseaux. "Prenez l'exemple de Vannes, 40 000 habitants, qui a une équipe en Pro D2. Chartres ou Tours qui évoluent en Fédérale 1 (l'équivalent de la 3e division). Le Mans peut y arriver. Le rugby est un sport qui va se démocratiser".

Des démonstrations et des animations autour du rugby sont organisées un peu partout en Sarthe à l'occasion du mondial comme le samedi 24 septembre au lac de la Monnerie à La Flèche ou le 14 octobre, place de la République au Mans