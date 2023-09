Rugby : La Poste imprime en Dordogne des timbres en l'honneur du ballon ovale

Un ballon ovale posé sur un tee, parfaitement en face des poteaux, prêt à être tiré pour une pénalité ou une transformation, le tout aux couleurs bleu blanc rouge, alors que la Coupe du monde de Rugby en France vient de commencer. La Poste propose à partir de ce lundi 11 septembre, un timbre qui met à l'honneur le sport.

Car le rugby à XV fête son bicentenaire cette année. La légende raconte qu'en novembre 1823, le jeune Anglais William Webb Ellis a décidé, au cours d'une partie de football, de prendre le ballon dans ses mains pour le plaquer dans l'en-but adverse. Depuis, la discipline s'est développée jusqu'à devenir professionnelle en 1995.

495 000 exemplaires

La Poste salue un "sport noble, l'un des plus populaires et médiatiques en France et dans le monde". Elle ajoute qu'il défend des valeurs importantes comme "l'engagement collectif, la solidarité et le respect". C'est pour cela, et à l'occasion de la Coupe de monde, que pas moins de 495 000 timbres sont imprimés.

Un vernis apposé sur le ballon lui donne une sensation de cuir au touché. Dessus il est écrit : "1823-2023. Bicentenaire du Rugby à XV". Son prix : 1,80 euros.

En vente à Boulazac

Les timbres étaient en vente en avant-première ce vendredi 8 septembre au Carré d'Imprimerie de Boulazac. Que vous soyez curieux, passionnés de rugby ou collectionneurs, vous pourrez à nouveau les trouver à partir de lundi auprès de Philaposte.