Rugby : le CA Périgueux renouvelle une partie de son équipe

Le CA Périgueux, promu en Fédérale 1, a présenté son nouveau staff et son nouvel effectif ce vendredi 29 mai.

Pour ce qui est de l'équipe encadrante, on connaissait déjà l'arrivée de Didier Casadei, nouvel entraîneur depuis le mois d'avril qui vient du CA Brive et de son adjoint Benjamin Bagate. Le nouveau coach a présenté Stéphane Polly qui s'occupera de la préparation physique et Louis Dubois de la défense.

Mais Didier Casadei en a surtout profité pour présenter une partie du nouvel effectif du CA Périgueux. Objectif : muscler l'équipe pour être à la hauteur du championnat de Fédérale 1. Il y aura 17 arrivées pour 15 départs. "La majorité des joueurs que l'on a recruté ont entre 22 et 25 ans. Certains ont du métier en Fédérale 1 et d'autres ont tout à prouver."

Le staff du CAP attend désormais de connaître les mesures sanitaires pour organiser la reprise. Au calendrier : une préparation qui devrait durer huit semaines avant le début du championnat de Fédérale 1. Didier Casadei espère également pouvoir disputer trois matchs amicaux.