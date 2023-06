Rugby - Le CAP champion de France : c'est "une putain de fierté" et une "mission accomplie" pour Périgueux

Les joueurs capistes ont fait exploser leur joie et les bouteilles de champagne après cette victoire face à Vienne, 39 à 20 . Après cette finale gagnée, ils sont champions de France de Nationale 2. Leader cette saison, ils montent en Nationale 2 et décrochent le titre, un sans faute. Au coup de sifflet final, les supporters sont rapidement descendus sur le terrain pour fêter ça.

ⓘ Publicité

De "grenouille à lion" pour le capitaine

Le capitaine du CAP, Djamel Ouchène est très fier : "c'est incroyable, je savais que ça allait être fort, mais pas à ce point, [...]à 35 ans, j'ai connu beaucoup de choses dans le rugby, mais je crois que je peux arrêter tranquille". L'arrière périgourdin revient sur les métaphores utilisées cette saison, "on est parti de la grenouille, on a fini en lion aujourd'hui. Je suis très fier de l'équipe, j'ai vu que des lions aujourd'hui. On a toujours cru en ce collectif". Le joueur salue une équipe déroutante qui ne doute jamais et où il ne faut "rien changer".

Le CAP a inscrit 5 essais pendant la rencontre qui se déroulait en terrain "neutre" à Vichy. © Radio France - Louis de Bergevin

"Un putain de fierté" pour Cyril Couturier

Le 3/4 centre du CAP, Cyril Couturier a inscrit le deuxième essai de la rencontre, à la 44e minute. "c'est énorme, il faut savoir que pendant la première partie de saison, on est un peu en galère. On a fait une réunion uniquement entre les joueurs. On fait un tableau et l'objectif, c'était d'être champion. Il n'y a que des hommes qui pouvaient faire ça. C'est une putain de fierté. Ce sont les copains, c'est tout ce que tu veux, mais on l'a fait ensemble".

Le 3/4 rend hommage à l'équipe de Vienne, "gros coup de chapeau, car ils sont revenus et on a stressé, mais on a su rebondir comme on l'a fait toute la saison".

"On est à 23 à jouer, mais 40 à s'entraîner", Paul Piveteau

L'arrière du CAP Paul Piveteau revient sur cette rencontre à rebondissements. Périgueux a pris l'avantage avant que Vienne inscrive, coup sur coup, deux essais et reviennent à quelques points du CAP. "On fait un bon retour de deuxième mi-temps, on a un petit creux de 10-15 minutes et après, c'est la force de l'équipe, on est revenu dans le match et on n'a rien lâché. On va fêter ça, je vais prévenir mon patron que je serai indisponible pendant une semaine, ce n'est pas tous les jours qu'on est champion de France. On est 23 à avoir joué, mais on est 40 à s'entraîner ensemble.

"Mission accomplie" pour Richard Hill

L'entraîneur du CAP, Richard Hill, est très fier du groupe qui mérite cette victoire après cette finale "magnifique". Le coach britannique reconnaît que "d'habitude les finales ce n'est pas très intéressant, mais là, les deux équipes ont bien joué avec le soleil avec des supporters combattifs dans la tribune".

Richard Hill reconnaît avoir eu un peu peur "quand Vienne a marqué deux essais, 25-20 et on a eu un carton jaune, mais comme d'habitude, les joueurs ont démontré beaucoup de caractère pour revenir dans le match". L'entraîneur du CAP ne sera pas là la saison prochaine. Il a été remercié et partira pour la Gironde et pour entraîner l'équipe de Floirac en Gironde. Richard Hill est très content pour Périgueux, "mission accomplie", il salue un très bon groupe ici à Périgueux "on a de bonnes personnes humainement. Ils bossent bien et ils sont à l'écoute".

"C'est exceptionnel", Francis Roux, président du CAP

Le président du CAP, Francis Roux, s'est fait arroser de champagne sur le terrain au moment de la célébration de cette victoire et de ce titre. C'est "beaucoup d'émotions et l'accomplissement du travail de plusieurs années" explique le président du club, "c'est exceptionnel. Il faut qu'on récidive l'année prochaine".

Francis Roux sera l'invité de 100% Sport ce lundi 5 juin sur France Bleu Périgord à partir de 18h10 pour revenir sur cette saison incroyable du CAP.