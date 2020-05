Rugby : "le club de Colomiers est en danger" affirme son président Alain Carré

"Nous pouvons aujourd’hui affirmer que notre club de Colomiers est en danger". Alain Carré, le président du club de ProD2 lui même contaminé par le coronavirus et qui a eu du mal à s'en remettre se soucie maintenant de l'avenir de son club qui -dit il - "subira inexorablement les conséquences de cette crise" et qu’il est désormais "primordial de remporter le challenge économique qui s’annonce".

Limiter les pertes financières

"Cette crise sans précédent remet en question le fonctionnement global de notre rugby professionnel. Nos revenus étant essentiellement basés sur le partenariat et la billetterie, _notre priorité est donc dès à présent de limiter les pertes financières_" indique le président de Colomiers.

"Nous tenons déjà à remercier très chaleureusement nos partenaires et nos abonnés qui, dans un acte solidaire, se sont d’ores et déjà engagés à nous soutenir la saison prochaine et à renoncer à toute compensation pour la saison 2019-2020."

Colomiers soutient l'arrêt de la saison , malgré un "goût amer"

L'arrêt de la saison 2019-2020 est un coup dur pour Colomiers. Quand le championnat a été stoppé, le club était en tête de la ProD2, avec des chances de se qualifier directement pour les demi finales.

Cette fin de championnat avortée nous laisse à tous un goût très amer

"Cette crise prive définitivement nos joueurs, nos supporters et le club tout entier d’une issue qui aurait pu être belle"

Malgré tout, Alain Carré qui est aussi président de l'Union des Clubs Professionnels de Rugby soutient la décision de la Ligue Nationale de Rugby d'arrêter la saison 2019-2020

"Le rugby français se devait de prendre une directive forte pour préserver son public, ses joueurs, ses supporters, ses partenaires et tous les acteurs du rugby qui œuvrent au quotidien, c’est pourquoi notre club soutient cette décision" "On espère tous que ce championnat reprendra vraiment le 5 septembre, et qu'on ne jouera pas à huis-clos. Mais on est quand même en danger parce qu'on en sait pas aujourd'hui comment on pourra reprendre notre activité sportive".

Reprise de l'entrainement le 2 Juin à huis clos

Alain Carré a un mot pour les joueurs qui ont contribué a cette "saison exceptionnelle du club" et qui sont contraint d'arrêter leur carrière au terme de cette saison.

Aujourd’hui nous sommes tristes pour eux.

"Dans les jours à venir, nous remercierons sur nos réseaux tous ceux qui nous quittent cette saison."

L’effectif professionnel de Colomiers retrouvera les terrains le mardi 2 juin à huis-clos. "Ce retour au club se fera très progressivement, en suivant un protocole très strict mis en place par le corps médical".

Il a gagné le combat du Covid-19

Alain Carré qui a 70 ans se remet tout juste de son atteinte du coronavirus . Il est sorti le l'hôpital il y a une dizaine de jours.

Je sors d'un période de turbulence, je suis encore en convalescence et je me remets doucement, mais ça va mieux aujourd'hui

"Maintenant, je me mobilise à fond pour le rugby, pour Colomiers. Moi d'un côté pour gagner le championnat économique, et avec les joueurs pour qu'ils soient performant dans leur défi sportif." confie-t-il à France Bleu Occitanie.