Rugby : le derby de Drôme/Ardèche ce dimanche

Aubenas, France

Sur le papier, ce sera compliqué pour Aubenas. Aubenas 3ème avec 53 points et Valence/Romans loin devant, premier avec 80 points. Il y a trop d'écart entre les deux équipes. Valence/Romans a engrangé 12 bonus offensifs contre 4 pour Aubenas. Et c'est la volonté du VRDR de terminer la première phase invaincu. Autrement dit tous les matchs sont importants et le manager Johan Authié estime que c'est un test avant les quarts de finales.

Aubenas, une équipe en construction

Aubenas réalise un petit exploit dans son coin. Après une saison dernière très difficile, l'équipe première, très renouvelée relève la tête et accroche aujourd'hui une troisième place au classement de fédérale une. L'entraîneur Mariano Taverna veut confirmer cette troisième place à l'issue de cette saison ce qui serait déjà un très beau résultat. Cette saison la mayonnaise a pris et l'équipe pourrait se montrer plus dangereuse qu'il n'y parait pour Valence/Romans.