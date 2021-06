Rugby : le joueur rochelais Levani Botia suspendu quatre semaines

Levani Botia désormais fixé sur son sort. Le trois-quarts centre de l'équipe de rugby de La Rochelle a été suspendu quatre semaines. Il était entendu ce mercredi en audience disciplinaire après son plaquage jugé dangereux lors de la finale de la Champions Cup face à Toulouse. Le joueur fidjien avait alors écopé d'un carton rouge. Levani Botia a le droit de faire appel de la décision. Avec cette suspension (si elle était confirmée en appel), Levani Botia manquera les trois prochains matchs de La Rochelle, à commencer par celui contre Clermont-Ferrand prévu ce samedi à 21 heures. Si le Stade Rochelais se qualifie directement pour les demi-finales, la saison de ce joueur est donc terminée. Si le club passe par des barrages, il pourra revenir jouer une éventuelle finale.

D'après le communiqué diffusé ce mercredi par l'EPCR, la Coupe d'Europe de rugby, le joueur a commis une infraction à la règle 9.13 qui dit qu'un "joueur ne doit pas plaquer un adversaire d'une manière dangereuse. Selon le règlement de World Rugby, les sanctions pour jeu déloyal en infraction à cette règle ont les points d'entrée suivants : degré faible = deux semaines de suspension ; degré moyen = six semaines ; degré supérieur = de 10 à 52 semaines."

Une santion revue à la baisse par la Commission

La Commission de discipline indépendante qui s'est donc réunie ce mercredi, a visionné les images de l'incident et a entendu les dépositions du joueur, qui a accepté la décision de carton rouge. Après avoir entendu plusieurs autres dépositions, la Commission a finalement confirmé la décision de carton rouge estimant que Levani Botia "était entré en contact avec la tête de Médard d’une façon dangereuse". Toujours selon cette Commission de discipline, l'infraction correspondait "au degré moyen du barème des sanctions de World Rugby". Levani Botia a donc d'abord écopé d'une suspension de six semaines. Une peine finalement réduite à quatre semaines "en prenant en compte le fait que le joueur ait plaidé coupable et éprouvé des remords."

Levani Botia et l’EPCR ont le droit de faire appel de la décision. Pour rappel, Lepani Botia avait été expulsé à la 28e minute lors de la finale de la Champions Cup de rugby perdue par le Stade rochelais samedi 22 mai (score finale 17 à 22). Il a écopé d'un carton rouge, après un plaquage haut, au niveau du cou sur Maxime Médard.