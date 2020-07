Rugby: le premier adjoint d'Albi ne digère pas le passage du SCA en Nationale

Le premier adjoint s'est fendu d'un communiqué ce mercredi pour dénoncer la position des instances du rugby, qui ont créé il y a maintenant un mois un nouveau championnat, la Nationale. Une division intermédiaire entre la Pro D2 et la Fédérale créé suite à la crise sanitaire. Le Sporting Club Albigeois, bon premier de sa poule de Fédérale, espérait ainsi monter au deuxième échelon national après avoir fini premier de sa poule mais les clubs de Pro D2 et de Top 14 ont refusé en bloc une éventuelle montée. D'où la création d'un championnat intermédiaire devant intégrer entre 12 et 14 équipes la semaine prochaine. Le Sporting Club Albigeois, mais aussi Blagnac Rugby en feront partie.

J'accuse ces responsables, dédaigneux et arrogants, qui ont orchestré une des plus grandes injustices de l'histoire du rugby français

Dans son communiqué, Michel Franques n'y pas par quatre chemins. "La décision d'interdire l'accession du Sporting en Pro D2 est une insulte faite à tout le peuple jaune et noir, qui pourtant, ne le mérite pas". Un tacle en direction des instances du rugby, tout en parlant de la Nationale "comme d'une fausse bonne idée initiée par des instigateurs frustrés ou jaloux ou revanchards… ou les trois à la fois". Les clubs professionnels ne sont pas mis non plus de côté.