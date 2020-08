Rugby : le Stadium de Brive pourra accueillir jusqu'à 9000 personnes pour la reprise du CAB en Top 14 dimanche

Le Stadium de Brive pourra bien accueillir jusqu'à 9000 personnes pour la reprise du CAB en Championnat de Top 14 ce dimanche, face à l'Aviron Bayonnais. Le club avait fait une demande dérogation en ce sens, avant d'accueillir plus de monde que la jauge autorisée de 5000 personnes.

Ce lundi soir, la Préfecture et le club ont fait savoir conjointement que cette demande avait été acceptée par la Préfecture de Corrèze. Dans un communiqué, le CA Brive indique y voir "une très bonne nouvelle qui vient récompenser les nombreux efforts déployés depuis plusieurs semaines et le comportement exemplaire des supporters Noir et Blanc".

Le club briviste devrait communiquer ce mardi les différentes modalités pour assister au match et la date d’ouverture de la billetterie. Les abonnés 2019 / 2020 qui n’ont pu se réabonner bénéficieront d’un tarif préférentiel. La campagne d’abonnement est quant à elle toujours suspendue dans l’attente d’une amélioration durable des conditions sanitaires.