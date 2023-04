Rugby : maillot fétiche, béret du RCGC, miel... Ce supporter est prêt pour les 32e de finales à Guéret

Une véritable fièvre s'empare de la grande famille du RCGC ! Ce dimanche 23 avril les rugbymans de Guéret jouent une rencontre essentielle contre Evreux : les 32e de finale aller du championnat de France de Fédérale 3. Ça fait cinq ans que les verts et noirs ne sont pas allés aussi loin dans la compétition. A 48h du rendez-vous, les supporters et le club sont en ébullition.

"On l'attendait depuis des années", Claude Rimour

Claude Rimour fait partie des fans inconditionnels du RCGC. Il soutient le club depuis plus de 45 ans et a la réputation d'être la plus grosse voix des tribunes. Pour donner une idée de l'ampleur de sa passion, il livre cette anecdote : " Je me suis marié en 1979 et le lendemain de mon mariage, avec ma femme on était au match de qualification entre Riom et Guéret".

Les tribunes de Cher du Prat pleines un jour de match © Radio France - Camille André

Ça fait déjà deux semaines que le match de dimanche occupe son esprit. Son équipement est prêt : " Je porterai mon maillot fétiche. Il s'agit du maillot d'un ancien joueur du RCGC. Je n'assiste à aucune rencontre sans lui!" Son béret RCGC viendra compléter sa panoplie. Dans son sac de supporter, Claude Rimour glissera aussi un article plus étonnant : un pot de miel. "Je supporte bruyamment. Donc si je veux tenir 80 minutes, il me faut du miel", assure-t-il avec un sourire malicieux.

Avec un groupe de "fondus du RCGC", Claude Rimour a pris ses dispositions pour le match retour qui se jouera à Evreux dimanche 30 avril. Ils ont déjà loué un minibus pour suivre les rugbymans guérétois en Normandie.

Une grosse organisation pour le club

Le club Guérétois constate un véritable engouement autour des verts et noirs cette saison. Il a fait imprimer des maillots spécialement pour les 32e de finales de Fédérale 3. Près de 200 se sont écoulés.

Le RCGC a aussi prévu un repas d'avant-match avec les supporters dimanche. Il pourrait bien réunir 250 à 300 personnes. Il se déroulera sur le stade, sous des barnums. Afin de mettre de l'ambiance dans les tribunes, les petits du club de rugby et une banda seront aussi mobilisés pendant le match.

"Pour un club comme le nôtre c'est une grosse machine, il faut beaucoup de bénévoles, mais on n'est prêt à faire ça tous les ans s'il le faut", assure le président Patrick Martin.

Le match contre Evreux se déroulera à partir de 15 heures, dimanche 23 avril au stade Léo Lagrange.