Rugby: Montluçon, Chateauroux et Tours au menu de la nouvelle saison du RCGC

Ça y'est les rugbymen du RCG connaissent leurs adversaires de la saison prochaine.

Adieu les derbys avec la Corrèze, les rugbymen gueretois changent de poule et vont affronter des clubs principalement situés au nord de notre département.

Le RCGC se retrouve dans la poule 14 de Federale 3 avec Montluçon, Issoudun, Chateauroux ou la Châtre comme voisins les plus proches.

Les Verts et Noirs iront aussi jouer jusqu'à Auxerre, Chinon et Tours.

12 équipes au total dans cette nouvelle poule, et pas mal de nouveaux adversaires au programme.

Voici la poule complète:

POULE 14

OVALIE CLUB MONTLUCON (7668M)

RAC CASTELROUSSIN (5128Z)

RC AUXERROIS (4302B)

RC BLAISOIS (5120R)

RC GUERETOIS CREUSE (4899A)

RC ISSOUDUN (5136H)

RUGBY SANCERROIS (5149X)

SC CHINONAIS (5131C)

US LA CHATRE (5130B)

US PITHIVERIENNE (5146U)

US TOURS (5155D)

US JOUE (5137J)

Et le détail des autres poules de Federale 3 dans le lien-ci dessous:

La saison doit reprendre le weekend du 12 et 13 septembre.