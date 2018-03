Mont-de-Marsan, France

Jusque là invincibles à Boniface (13 victoires en 13 réceptions), les landais n'ont rien pu faire face à Grenoble dimanche après-midi. Score final : 13 à 19.

Dominés en 1ère période, menés (3/9) à la pause, les montois se sont pourtant ressaisis lors de la 2ème mi-temps, mais sont restés très brouillons, sans parvenir à concrétiser leurs occasions. Les isérois marquent un essai à la 54ème minute et prennent le large (6/16). Et l' essai de pénalité accordé par l'arbitre à la 70ème minute, et permettant aux landais de remonter à 3 points de leur adversaire (13/16) n'y change rien. Avec une ultime pénalité marquée à la 78ème minute, Grenoble s'impose sur la pelouse de Boniface, et prive au passage les montois du bonus défensif.

A l'issue de cette 27ème journée, le Stade Montois reste 3ème du classement de pro D2 (78 points). Grenoble reste 4ème, mais se rapproche donc des landais, à 3 points seulement (75 points).