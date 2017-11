Rugby - Pro D2 : Mont-de-Marsan veut confirmer, Dax briller hors de ses bases

Le Stade Montois et l'US Dax, tous deux vainqueurs le weekend dernier, veulent enchaîner par un autre succès ce vendredi soir. Les Montois reçoivent Béziers, les Dacquois se déplacent à Vannes. Coup d'envoi de ces deux rencontres à 20 heures.

Ne pas s'enflammer. Voilà le mot d'ordre du côté des Montois depuis lundi. La victoire (44-20) en terres catalanes dimanche a été dignement fêtée, mais David Auradou a prévenu ses joueurs : "On sait très bien que faire un exploit à Aimé Giral si on perd vendredi à domicile, ça n'a aucun intérêt. Et surtout les points engrangés n'auront servi à rien. Donc l'objectif c'est de vite redescendre sur terre pour faire un bon petit match à domicile parce que le dernier match contre Aurillac, c'est passé très difficilement."

D'autant que les jaune et noir sont conscients de leurs ratés du weekend dernier, puisque tout n'a pas été parfait. "On a vraiment eu beaucoup de réussite sur ce match (Perpignan)" analyse Julien Cabannes, auteur d'un quadruplé. "On aurait pu aussi repartir avec 40 points donc on est très modeste par rapport à ça." "La première mi-temps n'a pas été terrible" ajoute David Auradou. "Il y avait beaucoup d'approximations. On n'a pas été capable de mettre autant de rigueur défensive autant qu'on aurait dû. Notre gestion du jeu au pied n'a pas été très bonne. On avait vent dans le dos et on aurait dû mettre beaucoup plus de pression par rapport à ça."

🔸◾ LA COMPO ◾🔸

J-1 avant la réception demain soir à 20H de l' @ASBHOfficiel

Découvrez la compo de votre équipe ⬇️ pic.twitter.com/z5ezNzWjHC — Stade Montois Rugby (@SMR_Rugby) November 2, 2017

Les Montois doivent donc faire fructifier ce succès devant leur public, en mal de beau jeu reconnaît Julien Cabannes : "C'est vrai qu'on fait pas des prestations très abouties à Boniface... On voudrait faire plaisir à nos supporters". La tâche sera difficile puisque Béziers, battu à domicile par Narbonne, aura à cœur de se racheter.

Dax vise un deuxième succès à l'extérieur

Les Dacquois, eux, viseront un deuxième succès à l'extérieur cette saison. Les hommes de Saint-André n'en sont pas loin, avec en tête la performance réalisée à Biarritz (défaite 23-22). "Il faut rester sur ce niveau de performance, on a fait un très bon match à Aguilera. Derrière on a été solide contre Aurillac, avec des atouts différents et un style de jeu différent. Maintenant il faut faire l'amalgame des deux. Les victoires viennent après des bonnes performances dont il faut aller chercher quelque chose." L'adversaire de l'USD, Vannes, vit une période difficile avec quatre revers consécutifs. "Justement, c'est le moment où il va falloir qu'ils réagissent" prévient l'entraîneur dacquois. Les Bretons n'ont perdu qu'une seule fois au stade de la Rabine cette saison.