Covid-19 - Stade Rochelais : "nos finances sont directement menacées"

Le Stade Rochelais met "tout en œuvre pour que nos clubs puissent survivre à cette crise économique et sanitaire sans précédent". La réaction a été publiée hier soir par le club de rugby de La Rochelle, après l’annonce de la fin prématurée de la saison de Top 14.

Le modèle économique du club est essentiellement basé sur les revenus de la billetterie et du partenariat

Le Stade Rochelais, qui était 5e du classement avant le confinement, explique qu’il "reste entièrement focalisé et mobilisé sur la préservation de sa pérennité économique, dont le modèle, essentiellement basé sur les revenus de la billetterie et du partenariat, est aujourd’hui gravement mis en danger". "Nos finances sont directement menacées par l’arrêt anticipé de la saison 2019/2020 et, indirectement, par les conséquences de la récession sur le pouvoir d’achat de nos supporters et sur l’activité économique de nos partenaires".

Appel à la solidarité des abonnés

Le Stade Rochelais a donc lancé un appel à la solidarité auprès de ses abonnés et de ses partenaires : il leur demande, s’il le peuvent et s’ils le souhaitent, de renoncer à une indemnisation pour les matches annulés. Enfin, le club indique qu’il ne présentera son équipe et les modalités d’abonnements qu’une fois les modalités de la reprise du championnat connues. Et qu’elles seront "adaptées aux incertitudes de la situation sanitaire".