Rugby : Tournoi des Six Nations terminé pour le Grenoblois Ange Capuozzo, blessé à l'omoplate

C'est un sérieux coup dur pour l'équipe d'Italie, en plein tournoi des Six Nations. L'arrière italien, originaire de Grenoble (et ex-joueur du FCG) Ange Capuozzo s'est blessé à l'omoplate. Selon nos confrères de Rugbyrama , il souffrirait d'une fracture. Il est forfait pour le reste du tournoi des Six Nations.

ⓘ Publicité

Coup dur pour l'Italie avant de recevoir le Pays de Galles

L'équipe d'Italie doit recevoir le pays de Galles le 11 mars prochain, puis l'Ecosse le 18 mars. Les courses et les cadrages-débordements d'Ange Capuozzo ont ravi les supporteurs du XV d'Italie en 2022. Et pas que, puisque le joueur du Stade toulousain (23 ans, 8 sél.), né à Grenoble et dont les grands-parents étaient napolitains, a été élu révélation mondiale de l'année en novembre.