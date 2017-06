Rugby : Trélissac et Bergerac dans la même poule de fédérale 1

La fédération française de rugby a annoncé ce mardi matin les poules pour les championnats fédéraux. Les deux équipes périgourdines de Trélissac et Bergerac tombent dans la même poule.

La fédération française de rugby a annoncé ce mardi matin la composition des poules pour le championnat de fédérale 1. La saison prochaine, deux clubs périgourdins, le SA Trélissac et l'US Bergerac rugby évolueront en fédérale 1. Et Trélissac et Bergerac joueront dans la même poule, la poule 3 du trophée Jean Prat.

Saison 2017-2018 : Les poules de fédérales et Espoirs viennent de sortir!

Le SAT jouait déjà en fédérale 1 la saison dernière, alors que l'USB qui est d'ors et déjà sûr de monter est encore en lice pour le titre de fédérale 2. Les Bergeracois affronteront dimanche en finale Hyères-Carqueiranne.

Dans cette poule 3 de fédérale 1 on trouve également : Rodez, Blagnac, Bagnières-de-Bigorre, Lavaur, Castanet Tolosan, Valence d'Agen, Lombez Samatan, Graulhet, et Saint-Sulpice.