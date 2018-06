Trélissac, France

Après deux jours de repos, les trelissacois reprennent le chemin des terrains. Il n'y aura pas d'entrainements très poussés. Le staff technique va surtout s'attacher à faire récupérer les joueurs. Piscine était au programme en début de semaine. A partir de ce mercredi le groupe va surtout réveiller les corps.

Le choix du terrain

Le match est prévu ce samedi à Auch. Les trélissacois semblent désavantagés par ce choix. Il est en effet plus facile de se rendre à Auch quand on habite Lavaur que si l'on est résident périgourdin. Cela dit le choix du stade Jacques Fouroux était acté depuis longtemps. Les supporters devraient tout de même faire le voyage. En voitures particulières mais aussi en bus. Trois sont prévus dont un réservé à l'école de rugby. Il vous en coutera dix euros plus l'entrée au stade. A noter enfin que ces phases finales ont un coût pour le SAT et même si le match sera télévisé le club ne recevra pas de droits TV.

Rendez vous en direct ce samedi pour suivre ce match en intégralité sur France Bleu Périgord avec les commentaires de Christian Lacombe.