Rugby : un "crunch" France-Angleterre à Terrasson, dans une petite ville de Dordogne

La fête pascale du rugby revient cette année à Terrasson, le club de l'USCT a été retenu pour accueillir le match universitaire entre la France et l'Angleterre ce samedi 6 mai. L'équipe de France est arrivée ce mercredi, l'équipe d'Angleterre ce jeudi.

ⓘ Publicité

Le club de rugby de Terrasson a fêté ses 117 ans et pendant près de 30 ans, selon Benoît Pencivy, l'un de ses coprésidents, une grande fête du rugby était organisée à Terrasson au moment de pâques. "Des équipes britanniques venaient en Dordogne entre les années 60 et les années 90 pour affronter des équipes locales ou même internationales", ajoute le coprésident. Des équipes de la royal navy britannique ou encore des équipes écossaises sont venues jouer ici en Dordogne pour le lundi de pâques.

L'an dernier, Terrasson avait reçu la rencontre amicale entre Brive et le Racing en août dernier, juste avant la reprise en TOP 14.

Les joueurs anglais sont arrivés mercredi

Une cérémonie d'accueil est organisée ce jeudi soir à la mairie de Villedieu. D'ici samedi, l'équipe d'Angleterre va s'entraîner au stade du Lardin ce jeudi soir et ce vendredi. Des rencontres sont également organisées avec l'école de rugby, les jeunes de l'USCT et avec les collégiens au stade André Beaudry de Terrasson.

Un défilé prévu dans les rues avant le match

Ce samedi, un défilé des deux équipes est prévu dans la commune de Terrasson, avant l'ouverture du stade à 15h et le début de la rencontre à 17h.

Les places sont d'ores et déjà en vente ICI . Il n'y a plus de places en tribune, en revanche, il en reste sur la pelouse, en bord de terrain. En pesage, le prix du billet est de 13 euros pour les adultes, 9 euros pour les enfants, et gratuit pour les moins de 10 ans.