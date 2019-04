Rumeurs de teknival dans la Vienne, la préfecture prend des mesures d'interdiction

Par Rivière Isabelle, France Bleu Poitou

Des rumeurs annonçant un "teknival" début mai dans la Vienne circulent en ce moment sur les réseaux sociaux, par précaution, la préfecture prend les devants et interdit tout festival non déclaré dans la première semaine de mai, sous peine d'amende et de saisie de matériel.