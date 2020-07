Rumeurs de Teknival : la préfecture de la Vienne prend un arrêté pour s'y opposer

La préfecture de la Vienne prend un arrêté pour s'opposer à l'installation d'un possible Teknival dans le département, entre les 10 et 15 juillet. Les autorités veulent éviter tout débordement, et éviter la création d'un "cluster de contamination".