Rumilly : un simulateur de vieillissement pour apprendre à mieux accompagner les seniors en perte d’autonomie

C’est une expérience hors du commun, déstabilisante. Ressentir les effets du temps sur son corps grâce à une tenue simulant le vieillissement. Pour cela, Valérie, jeune trentenaire dynamique, enfile une tenue constituée d’une dizaine de pièces. Son dos et ses épaules sont entravés par un gilet pesant plusieurs kilos. Des poids sont fixés autour de ses chevilles et des poignets. "Cela permet de reproduire la rigidité et la faiblesse musculaire causées par l’âge", explique Isabelle Artru, l’une des cadres de la résidence senior Domitys de Rumilly. Et ce n’est pas tout. Deux gants réduisent les réflexes de la main. Un casque et un masque simulent l’audition et la vue d’une personne âgée.

📻 REPORTAGE - Un simulateur de vieillissement pour apprendre à mieux accompagner les seniors en perte d’autonomie. Copier

Comprendre les difficultés des seniors

"J’ai pris un coup de vieux", s'esclaffe Valérie. Dans les escaliers, la jeune femme s’essouffle rapidement. Ramasser un crayon tombé par terre devient plus compliqué comme régler le son de la télévision avec la télécommande. "Tous mes gestes sont beaucoup plus lents", explique celle qui, au quotidien, s’occupe de personnes âgées à l’hôpital de Rumilly. "Cet outil permet de comprendre ce que vivent et ressentent les seniors", explique Isabelle Artru.

Avec la tenue de simulation de vieillissement, tous les gestes deviennent plus lents. © Radio France - Richard Vivion

Améliorer la prise en charge

Après quinze minutes d’exercices, Valérie dresse le bilan. "C’est une bonne expérience pour comprendre leurs difficultés quand ils doivent se déplacer ou faire à manger." Selon Isabelle Artru, cette simulation de vieillissement permet aux soignants de _"_mieux anticiper les demandes des personnes âgées et surtout d’améliorer la prise en charge". Valérie acquiesce. "Parfois quand il faut faire les toilettes, on leur demande d’accélérer parce qu’on n’a pas beaucoup de temps. Là, j’ai compris pourquoi elles nous disent de ralentir."

C'est un outil formidable pour mieux travailler avec les personnes âgées." - Isabelle Artru, cadre la résidence senior Domitys à Rumilly