Dans le Pays-Haut et dans la Meuse, 8000 personnes attendent encore pour boire l'eau du robinet

Près de 8000 habitants du nord de la Meuse et du Pays-Haut ne peuvent toujours par consommer l'eau du robinet après la rupture d'une canalisation. Cela devrait être possible lundi, en attendant, les habitants s'organisent et des bouteilles d'eau sont distribuées.

Les dernières analyses de l'agence régionale de santé devraient permettre, à partir de ce lundi 23 août, aux 8000 habitants du Pays-Haut et du nord de la Meuse de consommer à nouveau l'eau du robinet. Depuis une rupture de canalisation, survenue dans le nuit de mercredi à jeudi ces habitants de 18 communes du secteur Piennes ne peuvent pas boire l'eau du réseau.

Alors pour faire face à cette situation, les habitants et le syndicat des eaux se sont organisés. Bien qu'elle soient revenues dans les canalisations dès ce vendredi, l'eau reste impropre à la consommation en attendant l'autorisation de l'ARS. Les habitants peuvent donc se laver ou faire le ménage, mais ne peuvent pas encore boire l'eau du robinet.

Distribution d'eau et solidarité

Ces deux derniers jours, il n'était donc pas rare de croiser dans les rues des communes concernées des habitants avec des pacs d'eau en mains. A la demande du syndicat des eaux, ce sont au total l'équivalent de trois semi-remorques de bouteilles d'eau qui ont approvisionné ces villages.

Bouteilles d’eau distribuées aux habitants de Pienne dans le Pays-Haut après la coupure d’une canalisation © Radio France - Léo Limon

Chaque commune s'est ensuite organisée pour distribuer les bouteilles. A Piennes, village de 2000 personnes, "environ 7000 bouteilles d'eau ont été fournies" selon le maire Mathieu Calvo le maire de la commune, 3 litres d'eau par personne ont été distribuée chaque jour.

A la maison ça va, on a fait avec, on a fait chauffer l'eau dans les casseroles. Solène habitante de Piennes

Des tournées pour approvisionner les personnes les plus fragiles et les plus isolées ont aussi été mis en place par la commune. Et des habitants se sont également entraidés à l'image de Frédéric venus récupérer ses bouteilles ainsi que celles de membres de sa famille et de ses voisins. "En ce moment, on voit peu de solidarité, ça fait plaisir de voir qu'ici les gens restent solidaires malgré tout" s'enthousiasme Mathieu Calvo.