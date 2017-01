Ruptures de canalisations en chaîne à Toulouse ces derniers jours : une situation "exceptionnelle" pour Véolia

La station de métro St Agne à Toulouse ne va pas rouvrir de sitôt : des trombes d'eau s'y sont engouffrées après une rupture de canalisation ce lundi. La ligne B du métro ne circule pas entre Ramonville et Saint-Michel, la faute au froid et aux variations de températures. Explications.

De l'eau jusqu'au genou dans la station de métro, deux mètres d'eau sous le pont, vous les avez vues ces images des inondations du quartier Saint-Agne à Toulouse lundi. En moins de deux heures, des milliers de mètres cuves d'eau sont sorties des canalisations qui ont rompu. L'exploitant des réseaux d'eau, Véolia nous explique ce qu'il s'est passé par la voix de son son directeur d'exploitation ici à Toulouse. Olivier Sarlat répondait aux questions de Bénédicte Dupont ce mardi matin. Entretien.

Olivier Sarlat, directeur d’exploitation Véolia Toulouse Pyrénées. © Radio France - Alban Forlot

L'INVITÉ EN UN CLIC - O. Sarlat directeur d'exploitation Véolia Toulouse Pyrénées Partager le son sur : Copier

Bénédicte Dupont : Problème réglé ce mardi matin ?

Olivier Sarlat : Oui, la canalisation a été réparée et remise en service en fin d'après-midi hier.

Quand on dit "rupture de canalisation", ça veut dire quoi ? Comment une canalisation peut rompre ?

Sur l'ensemble du réseau de Toulouse, il y a 1.100 kilomètres de canalisations. Celle qui a rompu hier est une canalisation en fonte. Elle a rompu vers 07h30, nos équipes ont isolé le secteur pour limiter les pertes en eau et réparer.

22 fuites depuis vendredi soir à Toulouse, contre une ou deux quotidiennement !

On y a tous pensé, c'est à cause du froid alors ?

Il y a deux paramètres. D'abord, la température de l'air qui va jouer sur la ressource, l'eau distribuée sur Toulouse est pompée dans la Garonne. Deuxième élément : la baisse de la température de l'eau distribuée depuis jeudi dernier, elle est passée de 6° à 2.5° ce qui est préjudiciable pour le réseau. Nos équipes depuis vendredi dernier font face à une explosion d'interventions, 22 fuites entre vendredi soir et lundi ( voir samedi Toulouse : un bus Tisséo piégé dans une impressionnante fuite d'eau quartier Matabiau)

Est-ce exceptionnel ?

Oui ! On ne connait pas d'habitude cette chute brutale de l'eau distribuée. En moyenne, on répare une à deux fuites par weekend sur le secteur de Toulouse Métropole contre une vingtaine ce week-end à Toulouse intra-muros.

Les canalisations sont-elles anciennes, mal entretenues ?

Sur Toulouse, l'âge moyen des réseaux est de 33 ans, c'est jeune. C'est aussi l'ancienneté de la canalisation avenue de l'URSS. Nous n'étions pas sur une canalisation à risque, il n'y avait pas eu de fuite depuis deux ans.

Avenue de l'URSS coupée. #Inondation pont de la Gare St-Agne. Ligne B coupée entre St-Michel et Ramonville @infoTisseo #Toulouse pic.twitter.com/ng5m4JH2um — France Bleu Toulouse (@Bleu_Toulouse) January 9, 2017

Peut-on prévenir ce genre d'incident ?

Nous avions constaté la chute importante de la température de l'eau distribuée. Nous observons aussi le bruit de l'eau dans les canalisations pour détecter des fuites. L'an dernier, on a ausculté 450 kilomètres de réseaux sur Toulouse.

Des images impressionnantes mais "seulement" 3% du volume d'eau distribué à Toulouse quotidiennement gaspillé

Quel volume d'eau a été perdu hier ? Quel gaspillage cela représente ?

Voici un chiffre plus global, sur Toulouse hier, on avait en tout huit fuites à réparer, dont celle de Saint-Agne, ce qui représente 4.000 mètres cubes perdus. Il faut le mettre en perspective avec le volume d'eau distribué : 100.000 à 120.000 mètres cubes par jour donc on a perdu 3 à 4% de ce qui est distribué quotidiennement. Le rendement moyen à Toulouse est de 90% (NDLR : pour 100 litres d'eau distribués, 90 arrivent au robinet, 10 sont perdus dans la nature), ce qui est nettement au dessus des recommandations du Grenelle de l'Environnement (80%).

LIRE AUSSI ► PHOTOS - Toulouse : après l'inondation de la ligne B, la station Saint-Agne fermée deux à trois semaines

► PHOTOS - Toulouse : inondée après une rupture de canalisation, la ligne B du métro en partie coupée pendant 24 heures