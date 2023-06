Ruralité en Touraine : les commerces traditionnels n'attirent plus, constate la maire de Channay-sur-Lathan

La ruralité revient au centre de toutes les attentions. Celles du gouvernement, notamment, qui a présenté tout un plan d'action pour améliorer le quotidien de 30% des Français. Y a-t-il visée électoraliste là-dedans, quand on sait que c'est en zone rurale que le Rassemblement national a obtenu ses plus beaux scores lors de la dernière présidentielle ? Toujours est-il que dans la Vienne, ce jeudi, la première ministre Elisabeth Borne a détaillé les mesures envisagées.

Un fonds sera mis en place pour aider les communes à mieux développer leurs transports. Pour lutter contre les déserts médicaux, le gouvernement va lancer cent "médico-bus" dotés de spécialistes, notamment des gynécologues. Les projets d'implantation de commerces de proximité seront eux aussi soutenus.

Qu'en pensent les principaux intéressés ? À Channay-sur-Lathan, petite commune de 850 habitants située tout près de Château-la-Vallière, dans le nord-ouest tourangeau, France Bleu Touraine a trouvé des riverains sceptiques.

"Les gens veulent un commerce, mais ils ne viennent pas"

Derrière le comptoir de l'unique commerce, Daniel n'a pas à chercher longtemps quand on lui demande ce qui manque vraiment dans son village. "La jeunesse et le boulot !" C'est sa femme qui tient ce bar-tabac, mais plus pour longtemps. Patricia se dit dégoûtée. "Les gens veulent un commerce, mais ils ne viennent pas. Ils déposent leurs gamins à l'école, ils partent sur Tours où ils font leurs courses. Ils reviennent ici de temps en temps pour prendre des cigarettes, et terminé !"

"J'ai essayé, j'ai fait épicerie, j'ai fait charcuterie, crèmerie, mais tout ce que j'avais devenait périmé, ça partait à la poubelle. J'avais beaucoup de pertes. Là maintenant, je fais simplement un dépôt de pain et je perds 700 euros à l'année de pain". Son mari acquiesce. "Elle fait deux cafés par jour". Ils ont envisagé de proposer une restauration, mais c'était il y a quelques années et la retraite approche désormais. Ils pensent que, peut-être, la proposition aurait attiré davantage.

Oser autre chose, la solution pour la ruralité ?

Pour la maire Isabelle Mélo, la société a changé, les commerces traditionnels n'attirent plus. Il faut oser autre chose, comme cet espace de vie qu'elle aimerait voir s'implanter dans l'un des bâtiments de sa commune. "On espère que ce sera le lieu où les enfants, après l'école, viendront bosser un peu leurs leçons, faire un jeu vidéo de temps en temps, faire, pourquoi pas le soir, des formations avec la Ligue de l'enseignement sur les problématiques des ados ? En fait, il faut expérimenter". Même si elle ajoute que pour oser, "il faut des fonds, le problème c'est l'investissement". Ce lieu alternatif pourrait en tout cas voir le jour au printemps prochain.

C'est dans cette ancienne caserne de pompiers que doit s'implanter le futur espace de vie à Channay-sur-Lathan © Radio France - Annabelle Wanecque

Par ailleurs, deux projets de commerces multi-services ont été retenus en Indre-et-Loire dans le programme du gouvernement dit de "reconquête du commerce rural". Ces commerces seront mis sur pied à Luzillé et Rigny-Ussé, le premier projet bénéficiera de plus de 12.000 euros de subvention, le deuxième de 50.000 euros.