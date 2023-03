EN IMAGES - "On fait partie de la vie d'une petite commune", à la rencontre des commerçants de Pleine-Fougères

Qui sont les commerçants qui font vivre nos villages bretons ? France Bleu Armorique s'est installée à Pleine-Fougères, petite commune rurale d'Ille-et-Vilaine, proche du Mont-Saint-Michel, ce jeudi matin. Et la première étape de notre périple, c'est dans un des commerces incontournables : la boulangerie. À 6h, Tom s'active pour lancer la cuisson des baguettes Tradition. "Pour aujourd'hui, nous allons en cuire 120", souligne le boulanger. Son petit secret, c'est le levain : "Une levure naturelle, un mélange de farine et d'eau qu'on laisse fermenter".

ⓘ Publicité

loading

"Ça fait partie de la vie d'une commune"

Tom a ouvert sa boulangerie il y a un an maintenant. "Le pain, ça a toujours été un aliment de base pour les Français, c'est important une boulangerie artisanale, ça fait partie de la vie de la commune", explique le gérant. Très actif sur les réseaux sociaux , c'est par ce biais qu'il a réussi à recruter son nouveau pâtissier il y a peu : "Je cherchais quelqu'un, il me suivait sur les réseaux et donc je lui ai proposé." La boulangerie compte également un apprenti et un employé en magasin.

En raison de l'inflation, de la hausse des prix de l'énergie, c'est de plus en plus compliqué de payer les charges. Mais Tom se montre optimiste : "Si on fait des bons produits, la clientèle est fidèle, tant qu'on fait du bon pain, des bonnes pâtisseries, viennoiseries, on tient." Et ses clients, déjà à la porte 15 minutes avant l'ouverture prévue à 7h, lui répètent qu'il ne doit pas fermer : "On m'a dit qu'on avait besoin de moi ! Des personnes viennent des villages alentour dans ma boutique."

Tom, le boulanger, et notre reporter Valentin Plat © Radio France - Valentin Plat

Et pour séduire toujours plus de clients, Tom mise sur l'innovation, "pains sucrés, salés, de nouvelles pâtisseries comme le New-York Roll's", viennoiserie garnie d'une crème chocolat noisette, nappée de chocolat noir et éclats de noisettes.

Et le maître pâtissier de la boulangerie nous a même fait découvrir le secret du délicieux glaçage sur le mille-feuille.

La station-service tourne à plein régime

Autre lieu qui fonctionne toute la journée à Pleine-Fougères, la station-service. Ici, pas le choix, il faut prendre sa voiture : "On est à la campagne et le covoiturage ce n'est pas toujours évident, on aime notre liberté", rappelle un habitant. Dominique, lui, est retraité, mais sa compagne continue à travailler : "C'est un plein complet toutes les trois semaines. On fait bien 10-15 km par jour, ça va très vite à la campagne." Yann, jeune alternant de 20 ans, aimerait voir les transports en commun se développer dans le secteur, "augmenter le nombre de bus et de trains entre Rennes et Caen, il n'y en a que deux par jour".

Jusqu'à 180 clients par jour à la supérette

On se rend ensuite au Cocci Market, la petite supérette de 60 m² tenue par Jonathan. "On a ici une population vieillissante, une hausse des ménages non motorisés et la grande surface est à 30 minutes d'ici donc j'ai des clients qui viennent tous les jours", explique le gérant.

Cette supérette est donc primordiale pour les habitants. Pour acheter de la nourriture, mais aussi pour le lien social : certains clients viennent seulement pour discuter. "J'ai même des gens qui m'appellent de Paris pour savoir si leur maman a acheté tel ou tel produit", s'amuse Jonathan. 150 à 180 personnes poussent la porte de la supérette chaque jour : "Les clients ne disent pas que l'Intermarché fait concurrence au Cocci Market, mais que c'est Cocci qui fait concurrence à l'Intermarché."

"Ils contribuent au dynamisme de la commune"

Le maire de Pleine-Fougères est ravi de voir ces commerces dynamisés sa commune. "Si on veut qu'une commune puisse se développer, il faut des services administratifs, mais aussi tous les services de bouche. Les commerces contribuent au dynamisme de la commune, souligne Louis Thébault. Grâce à eux, on a une certaine notoriété, on peut attirer de nouveaux habitants."

Pour inciter des commerces à s'installer, Pleine-Fougères peut compter sur son plan local d'urbanisme : "Dans un centre-ville comme celui de Pleine-Fougères, toutes les vitrines doivent être protégées de façon à ce que si des entreprises veulent s'installer, elles puissent avoir tout de suite quelque chose." Et dans la commune d'Ille-et-Vilaine, il y a même des demandes qui ne sont pas encore satisfaites.

2022, "un bon millésime pour l'artisanat"

L'artisanat a connu une très bonne année 2022 en Bretagne. "En 2022, nous enregistrons plus de 10.000 inscriptions supplémentaires dans toute la Bretagne", explique Julien Marsac, président de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Morbihan. Les femmes représentent environ 30% des chefs d'entreprises artisanales en Bretagne. Si 2022 a été un bon millésime, "c'est un peu moins le cas en ce début d'année".

La faute aux difficultés liées à l'inflation : "Les entreprises subissent de plein fouet ce qui nous arrive à nous Français depuis quelques temps, la hausse des matières premières est un véritable problème pour les entreprises." La Chambre des métiers et de l'Artisanat accompagne les sociétés de la création à la transmission. "Le fort taux d'inscriptions en micro entreprise génère une autre problématique : les autres entreprises plus structurées peinent à trouver un repreneur."

Pour devenir artisan, il faut tout d'abord avec un savoir-faire, "l'apprentissage est la voie par excellence, nous formons près de 8.000 apprentis en Bretagne sur nos sept sites de formation, mais on a aussi de belles réussites de reconversion professionnelle."