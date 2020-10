Ryanair met en pause ses liaisons au départ de Limoges et de Brive

La compagnie aérienne a décidé de supprimer ses liaisons depuis Limoges et Brive vers la Grande-Bretagne et vers Porto. La compagnie aérienne irlandaise justifie ces suppressions par la pandémie de Covid-19 et les mesures sanitaires strictes imposées sur le sol anglais.

Depuis ce week-end, il n'y a plus aucun avion Ryanair dans le Limousin. La compagnie aérienne a décidé de réduire la voilure cet hiver dans toute l'Europe. Concrètement, il n'y aura plus aucun vol du Limousin vers la Grande-Bretagne, et vice-versa, dès aujourd'hui et, au moins, jusqu'à la fin du mois de mars 2021. La compagnie aérienne irlandaise avait annoncé la semaine dernière vouloir réduire de 60% ses vols en Europe par rapport à l'hiver 2019/2020.

"Ryanair a pris cette décision pour toute la durée de cet hiver, explique le directeur de l'aéroport de Limoges Philippe Thibaut, Avec la crise sanitaire et la quatorzaine imposée sur le sol anglais pour les voyageurs français, les avions étaient bien moins remplis." Le taux de remplissage de ces avions était passé de 90% à 35% ces derniers mois.

Suppression de huit allers-retours à Limoges et de quatre allers-retours à Brive

L'aéroport de Limoges Bellegarde est très impacté par ces lignes supprimées. Pendant cette période, il y a normalement quatre allers-retours vers Londres Stansted, deux liaisons vers Manchester et deux en direction d'East Midlands. "Nous avions anticipé ces annulations. Nous allons donc continuer à mettre en place le travail à mi-temps. Nous allons poursuivre le chômage partiel", souligne Philippe Thibaut.

L'aéroport Limoges-Bellegarde perd un tiers de ses vols durant l'hiver. La compagnie aérienne Chalair conserve ses liaisons vers Paris et Lyon. Chaque semaine, il y a toujours huit allers-retours vers chacune de ces destinations. Pour l'aéroport limougeaud, c'est un nouveau coup dur qui enregistrait déjà une baisse de trafic de 78 % par rapport à l'année dernière.

De son côté l'aéroport de Brive Vallée de la Dordogne perd lui quatre allers-retours : deux vers Londres Stansted et deux vers Porto. L'aéroport corrézien conserve pendant cet hiver ces neuf liaisons hebdomadaires d'Air France vers Paris.