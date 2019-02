Rythmes scolaires : les semaines de 4 jours et de 4 jours et demi cohabiteront à Crest à la rentrée 2019

Crest, France

A Crest, dans la Drôme, on ne choisit pas entre la semaine de 4 jours et celle de 4 jours et demi. A la rentrée prochaine, les deux rythmes scolaires cohabiteront en fonction des écoles et des niveaux. La mairie s'est donnée le temps de la réflexion : 2 ans de concertation avec les professeurs, les parents et l'inspection académique. Le résultat, ce sont des rythmes à la carte.

Le bien-être des enfants était la préoccupation principale de cette longue réflexion. Dans les écoles élémentaires publiques Royannez et Anne Pierjean, la décision a été prise de rester sur une semaine de 4 jours et demi, avec des activités deux jours par semaine. Par contre, dans les maternelles Chandeneux et Anne Pierjean, on repasse à la semaine 4 jours.

"Ça collait mieux avec le rythme biologique des enfants", explique Jean-Marc Mattras est l'adjoint en charge de l'éducation. "Ils vont travailler une petite demi-heure de plus le matin (jusqu'à 12 heures au lieu de 11h30), parce qu'on sait que les enfants sont un peu plus concentrés, et puis la pause méridienne sera raccourcie. Ils pourront aller à la sieste plus tôt, et avoir un temps scolaire un peu rallongé l'après-midi. Avant, les parents venaient presque les chercher à la fin de la sieste."

Dans le cas du groupe scolaire Brassens, où cohabitent dans une même classe les grandes sections et les CP, tout le monde repasse à 4 jours, parce que les parents y étaient favorables. Finalement, la réforme des rythmes scolaires de 2013 n'avait changé la donne que pour les maternelles à Crest.

Arrêter pour les maternelles, poursuivre et améliorer le système pour les élèves d'élémentaires

"Nous n'étions pas opposé à la réforme et la mise en place d'activités, puisque nous le faisions déjà pour les élèves d'écoles élémentaires", explique le maire Hervé Mariton. "Là, on peut dire on poursuit et on améliore pour les élémentaires, mais on arrête pour les maternelles. La facilité aurait été de dire, on fait comme tout le monde et on arrête la semaine de 4 jours et demi et les activités, ça faisait économiser 300 000 euros à la commune, mais ça privait les enfants d'activités qui sont aujourd'hui plébiscitées."

Dans la Drôme, la majorité des écoles publiques sont repassés à la semaine de 4 jours.