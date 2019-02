Rythmes scolaires : Strasbourg repasse à quatre jours

Par Céline Rousseau, France Bleu Alsace et France Bleu Elsass

Les écoliers strasbourgeois n'auront plus que quatre jours de classe l'an prochain. Après plus d'un an de réflexion, et des retournements de situation, le maire de Strasbourg a donné son feu vert lundi.