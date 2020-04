"S'EN SORTIR, SANS SORTIR": un T-shirt 100% MERCI né dans les Bouches du Rhône

Des T-Shirts "S'EN SORTIR, SANS SORTIR" pour remercier le corps médical et récolter des fonds pour la Fondation des Hôpitaux de Paris-Hôpitaux de France. Un projet bénévole initié par une habitante d'Aix en Provence et réalisé grâce à une marque marseillaise,. 100% des dons seront reversés.

L'idée d'un T-shirt à messages naît un mois avant le confinement "dans la tête d'une bande copains lors d'un séjour au ski" raconte Marie TERRY qui réside à Aix en Provence , "nous n'étions qu'au début de la crise sanitaire, on pouvait encore plaisanter" poursuit cette responsable des partenariats chez Trucs de nana", site web féminin, "après un 1er slogan un peu osé ("mieux vaut niquer que pas niquer"), on a opté pour un slogan plus consensuel" dit elle en souriant "S'en sortir, sans sortir". Le projet est lancé, en partenariat avec la marque marseillaise TRIAAANGLES , fabricant de T-shirts et spécialiste de la personnalisation textile, son fondateur Julien Cardillo est immédiatement emballé par cette idée.

Des T-shirts 100% MERCI pour récolter des fonds

Une convention est alors signée avec la Fondation Hôpitaux de Paris- Hôpitaux de France, pour venir en aide aux hôpitaux, au personnel soignant et aux Ehpad. Une campagne participative est lancée sur la plateforme Ulule. Tous les dons sont les bienvenus dès 5 euros mais pour obtenir un T-shirt il vous faudra débourser 25 euros, avec un tarif dégressif si vous en prenez plusieurs. En seulement 5 jours, 3300 euros ont déjà été récoltés. "c'est une belle surprise" précise Marie Terry qui rappelle que 100% des sommes sont reversées à la Fondation Hôpitaux de Paris- Hôpitaux de France "mais on espère aller encore plus loin! c'est le T-shirt idéal à offrir, pourquoi pas au personnel soignant en remerciement!" Un T-shirt que tout un chacun peut également garder comme témoin d'une période très particulière.