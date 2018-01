Du 15 au 26 janvier, la base aérienne 118 de Mont-de-Marsan accueille l'exercice "Athena", un entraînement majeur des Forces Spéciales mobilisant hélicoptères et Rafales dans le ciel du Sud-Ouest. "On va faire un peu de bruit dans la région" prévient un général.

Mont-de-Marsan, France

La Grande Muette fait parfois beaucoup de bruit. Si les oreilles landaises connaissent parfaitement le traditionnel vrombissement des Rafales, elles découvrent depuis une semaine le "tchop-tchop" si caractéristique des hélicoptères. Des appareils Tigre, Gazelle, Caracal et Cougar. L'Armée de l'air déploie ses unités d'élite dans le ciel landais et au-delà, de Pau (Pyrénées-Atlantiques) à Cazaux et au champ de tir de Captieux (Gironde), en passant également au-dessus de Cahors (Lot) et Caylus (Tarn-et-Garonne).

Comme on dit: entraînement difficile, guerre facile!

"On s'entraîne à faire la guerre lors de cet exercice pour permettre aux Forces Spéciales de s'aguerrir, explique le Colonel Cédric Gaudillière, commandant de la base aérienne 118. Forcément les Montois et les Landais sont habitués aux avions de chasse, mais dans le cadre de cet exercice, on va aussi avoir des hélicoptères, donc que les habitants ne soient pas surpris, il s'agit bien d'un exercice."

[#Athena] Sur la base aérienne 118 de Mont de Marsan, défilé de moyens aériens engagés dans l'exercice ! @Armee_de_lair et @armeedeterre : tout le monde participe pour une meilleure interopérabilité. pic.twitter.com/aGsDhDck3R — Armée de l'air (@Armee_de_lair) January 18, 2018

Des MacGyver mais pas de Rambo

Du nom de la déesse de la Guerre et de la Sagesse, l'exercice "Athena" est "un parcours du combattant" visant à préparer les aviateurs qui ont été désignés pour participer aux prochaines opérations spéciales. Ces commandos peuvent être appelés en pleine nuit pour partir à des milliers de kilomètres libérer des otages ou neutraliser un camp terroriste. "Des actions de type coup de poing, très rapides", résume le général Fontan, qui dirige les Forces Spéciales Air.

On est très loin de l'univers Rambo

"Les combattants des Forces Spéciales, contrairement à Rambo, ne sont pas des solitaires et on attend d'eux qu'ils sachent travailler en équipe... Accessoirement, bien sûr, si les choses se passent mal, ils doivent pouvoir se débrouiller tout seul".

L'entraînement "Athena" mobilise 290 aviateurs dont les équipages de l'escadron de transport "Poitou", l'escadron d'hélicoptères "Pyrénées", ainsi que le Commando de parachutistes de l'air CPA10. Le régiment de chasse "Normandie-Niemen" basé à Mont-de-Marsan et l'escadron de drones (Belfort) sont également engagés.

"Il y a des unités de type commandos de l'Armée de l'Air et nous avons une participation de l'Armée de terre et de la Marine. En dehors des Forces Spéciales, nous avons le GAAO, le groupe d'appui aux opérations spéciales, comme des MacGyver, dit le général Fontan, ce sont des bricoleurs de génie".