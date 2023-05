S'entraîner et apprendre : le pari des jeunes sapeurs-pompiers de la Somme

Avant d'entrer dans le métier, certains jeunes se forment volontairement : ce sont les JSP, les jeunes sapeurs pompiers .

Ils sont 400 dans la Somme et représentent un véritable atout pour les recrutements. Environ la moitié des sapeurs-pompiers qui entrent dans le corps départemental sont issus des jeunes sapeurs-pompiers.

ⓘ Publicité

Inès, 17 ans, entame sa 4e année en tant que JSP. Actuellement élève au lycée de la Sainte-Famille à Amiens, elle est bien décidée à devenir pompière professionnelle. "C'est plus qu'un métier, c'est une passion", souffle-t-elle. La lycéenne n'effectue pas encore de véritable mission, mais peut déjà intervenir en tant que premier secours. "Récemment, en demi-fond au lycée, une personne ne se sentait pas très bien. Avec une autre JSP, on a pratiqué les gestes à suivre : eau sucrée, PLS...", annonce fièrement Inès.

Lucas, 15 ans, et Carla, 13 ans commencent à s'orienter vers le métier de pompier. © Radio France - Lou Momège

Carla, 13 ans, est l'une des plus jeunes recrues de la Somme. Pour elle, le samedi matin, jour d'entraînement, est un véritable moment privilégié. "On fait des manœuvres d'incendies, du sauvetage, du secourisme...", énumère l'adolescente. Elle aussi envisage de devenir pompière plus tard. Une bonne nouvelle pour les recruteurs, comme Stéphane Contal, directeur du Sdis de la Somme. Pour lui, ces jeunes sont "une véritable force vive du service". Le colonel assure d'ailleurs que chaque année, la Somme recrute entre 70 et 80 nouveaux sapeurs pompiers volontaires issus des JSP.