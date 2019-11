"S'il faut rester encore un an, je le ferai", les gilets jaunes toujours mobilisés à Marseille

Marseille, France

Le Vieux-Port a connu des samedis plus fluorescents. Ce 2 novembres, une trentaine de militants a répondu présent. Comment redémarrer la machine, un an après le début du mouvement ? Voilà la question que se posent les gilets jaunes de Marseille, à deux semaines de leur anniversaire. Le samedi 17 novembre 2018, une vague jaune parcourait la France contre la hausse des taxes sur le carburant et la baisse du pouvoir d'achat. Depuis, certains ont abandonné. Jean-Louis avait l'habitude de manifester avec son beau-frère et deux collègues, maintenant il vient seul. "Depuis cet été, il y a une forte baisse de la mobilisation. S'il ne se passe rien, je vais peut-être abandonner, moi aussi".

51ème samedi de mobilisation des gilets jaunes à Marseille. © Radio France - Claire Leys

D'autres sont plus optimistes. Rosy n'a pas manqué une seule mobilisation."Je ne peux pas arrêter maintenant", lâche-t-elle. Mehdi, lui, espère que la date anniversaire donnera l'envie aux militants d'enfiler leur gilet jaune et de reprendre la lutte. Pouvoir d'achat, chômage, retraites, les revendications n'ont pas été entendues selon Josette. "Je me bats pour mon fils, pour son avenir. Alors s'il faut rester encore un an, je le ferai".

Et après ?

Les militants réfléchissent à l'avenir. Entre eux, ils s'interrogent : faut-il retourner sur les rond-points ? Reprendre les blocages ? Inventer d'autres formes de mobilisations ? Des réponses émergeront peut-être ce week-end à Montpellier, où des gilets jaunes venus de toute la France sont réunis pour réfléchir ensemble à la suite du mouvement.