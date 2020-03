"S'il vous plaît, rendez-les" : les entreprises de Drôme Ardèche appelées à donner leurs masques

"Je lance un appel à toutes les entreprises de Drôme et d'Ardèche qui sont aujourd'hui fermées et qui ont des masques : s'il vous plaît, rendez-les. Mettez-les à disposition des hôpitaux ou des personnels de santé. Ne les laissez pas dormir dans vos entreprises au moment où on en a le plus besoin", a déclaré ce jeudi Gilles Bonnefond, pharmacien à Montélimar (Drôme) et président de l'Union des syndicats de pharmaciens d'officine.

Cela concerne les entreprises du bâtiment par exemple qui utilisent ces masques pour se protéger de la poussière et qui ont pour certaines des stocks à disposition.

18 masques par semaine pour les médecins, infirmiers et pharmaciens

Gilles Bonnefond a reçu mercredi matin 500 masques dans son officine de Montélimar. "Ce qui veut dire qu'on va pouvoir couvrir les besoins des médecins, des pharmaciens et des infirmiers pendant 10 à 15 jours, donc on espère pouvoir avoir d'autres masques". Et ce n'est déjà pas suffisant pour en distribuer aux aides-soignants qui interviennent auprès des patients à domicile dans les zones à risque."

Les masques de protection destinés aux professionnels de santé pendant l'épidémie de coronavirus seront distribués en nombre limité, ont par ailleurs fait savoir ce mercredi deux syndicats de pharmaciens. Le document précise que les médecins généralistes, infirmiers et pharmaciens ont droit à 18 masques par semaine, dans toute la France.

Appel à la prudence au sujet des masques en tissu

Sur la question des masques en tissu, dont l'efficacité est remise en cause par certains professionnels de santé, Gilles Bonnefond prévient qu'il ne faut "pas faire n'importe quoi, quand on voit par exemple que certains veulent faire des masques en Sopalin". "C'est une idée qui n'est pas sotte mais encore faut-il que le tissu utilisé ait une maille correcte et que la quantité de tissu soit suffisante", poursuit-il.

"Je pense que dans quelques jours, on aura des recommandations pour savoir comment fabriquer des masques efficaces, notamment pour la population qui veut se protéger dans la rue", estime Gilles Bonnefond.