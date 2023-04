S'initier à la pétanque sur la mythique place du jeu de boules de Saint-Paul-de-Vence

À l'ombre des platanes, le bruit des boules. En pleine période de vacances de Pâques, depuis ce lundi 24 avril et pour toute la saison, l'office de tourisme de Saint-Paul-de Vence propose aux touristes des initiations à la pétanque sur la place De Gaulle, la fameuse "place du jeu de boules". Au pied du village, ce célèbre terrain de pétanque à vu passer de grands noms, comme Yves Montand ou encore Lino Ventura. Sans oublier la légende de la boxe, Mohamed Ali qui a lui aussi joué à la pétanque ici.

Une initiation d'une heure en groupe

Olivier Scagneti est guide conférencier. "Je fais une petite introduction rapide sur l'histoire de la pétanque. J'explique aussi en quoi le terrain est incroyable pour jouer car on a eu tellement de célébrités, et puis les règles du jeu, la technique et c'est parti !". Le guide conseille des groupes de 3 à 20 personnes, de préférence en nombre pair pour pouvoir former les équipes. "Je pensais que c'était un peu comme le bowling", s'étonne Anna venue du Canada pour qui c'est une première. "On veut vraiment ouvrir l'activité à un public très large, aussi bien français qu'étranger, pour qu'il vienne vivre une expérience authentique, explique Sophie Millet-Dauré, directrice de l'office de tourisme. C'est une activité qui plaît beaucoup et nous aimerions faire ensuite faire des petits challenges entre amis et famille, et pourquoi pas un jour un tournois des artistes."

L'initiation dure une heure et à lieu deux fois par semaine. Toutes les informations sur le site de l'office de tourisme de Saint-Paul-de-Vence.