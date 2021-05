"S'installer en terrasse et ne plus bouger de la journée !" : les Castelroussins prévoient le déconfinement

Un café en terrasse, une bière avec les copains, une virée shopping... Qu'est-ce qui vous a le plus manqué ces derniers mois ? À partir du 19 mai et l'entrée en vigueur de la deuxième phase du déconfinement, les restrictions sanitaires vont s'alléger. Pour profiter de cette liberté retrouvée, les Castelroussins ont déjà prévu leur programme.

Grégoire attend ce mercredi avec impatience pour "retrouver une vie normale". Il ira "boire un verre avec les copains". "On va s'installer en terrasse et ne pas bouger de la journée", sourit-il. Pour Élisabeth, ce sera presque le même programme : "Ce sera le petit café en terrasse avec les collègues, avant le travail, pour débriefer un peu et rigoler. Ça fera du bien".

Le retour de la vie normale

D'autres attendent avec impatience la réouverture des commerces. "Je vais aller faire les boutiques avec ma sœur, raconte Élisa. Pas forcément pour acheter tout de suite, mais pour être dans l'ambiance, dans l'excitation de cette réouverture tant attendue". Marie-Claude, elle, a prévu de "faire les magasins et d'aller boire un pot en terrasse avec les copines, s'il fait beau, mais ça c'est pas sûr".

Parce que la pluie risque de s'inviter à la fête. "Soit il fait beau et j'attendrais un petit peu avant d'aller à la terrasse de mes restaurants préférés, confie Marie-Sylvie, qui ne veut pas se précipiter. Soit il fait mauvais et, hélas pour tout le monde et pour les restaurateurs et cafetiers, la fête sera remise à plus tard".

D'autres préfèrent rester prudents en attendant que la situation sanitaire soit plus favorables. "Je resterais à la maison, parce que tout le monde va sortir en même temps, et je pense que ce n'est pas une bonne solution, annonce Jessica. Tout le monde va être excité dans l'euphorie du déconfinement, on prend des risques".